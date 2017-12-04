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Yaşam

Elektirik yüklü bulutlar nedeniyle Atatürk Havalimanı'na inemeyen uçaklar havada yakıt sınırına yaklaştı

Elektrik yüklü bulutlardan dolayı havada tur atmak zorunda kalan uçakların inişlerinde gecikmeler meydana geldi

04 Aralık 2017 19:53

İstanbul'a gelen uçaklar, kötü hava şartlarını içinde barındıran elektrik yüklü bulutlara (kümülonimbus) yakalanmamak için inişe geçemeyince, havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar havada tur atması nedeniyle yakıt kritiğine girdi.

İstanbul'da kümülonimbus olarak adlandırılan, kötü hava şartlarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlara yakalanmak istemeyen pilotlar, Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşma yapamadı.

Elektrik yüklü bulutlardan dolayı havada tur atmak zorunda kalan uçakların inişlerinde gecikmeler meydana geldi. Uçakların yaklaşma rotaları hava durumuna göre değiştirildi. Bazı uçaklar havada tur atmaktan dolayı yakıt kritiğine girdi.

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Elektirik yüklü bulutlarİstanbuluçak

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