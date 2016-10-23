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Politika

Elektirik dağıtım şirketlerinin çağrı merkezlerine '45 saniye' zorunluluğu

EPDK çağrı merkezlerinin uymaları gereken yükümlülükleri belirledi

23 Ekim 2016 18:19

EPDK’dan çağrı merkezlerine süre zorunluluğu geldi. Buna göre elektrik dağıtım şirketlerinin çağrı merkezleri, abonelerin en geç 45 saniye içinde operatöre bağlanmasını sağlayacak.

Sabah gazetesinin Barış Şimşek'in haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın mayıs ayında Trabzon'da 21 elektrik dağıtım firmasının müşteri memnuniyetini sağlamak için yerine getirmelerini istediği kriterler, gerçekleştiriliyor.

Son bir ay içerisinde Denizli, Adana, Kars ve Konya'da vatandaşın dağıtım şirketlerine daha rahat ulaşımını sağlamak amacıyla çağrı merkezleri açılmaya devam ederken merkezlerin uyması gereken standartlar da belirlendi. Bu kapsamda, elektrik dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketlerinin çağrı merkezleri, kendilerini arayan abonelerin en geç 45 saniye içinde operatöre bağlanabilmesini sağlamakla yükümlü olacak.

Takip numarası verilecek

Çağrı merkezlerinin uymaları gereken yükümlülükler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan yönetmelikle belirlendi. Kurul kararına göre, sesli yanıt sistemi olan çağrı merkezlerinin ana ve alt menü yapıları, arayan abonenin merkeze bağlandıktan sonra en geç 45 saniye içinde operatöre ulaşmasını sağlayacak şekilde düzenlenecek. Çağrı merkezleri, kendilerine ulaşan şikâyetleri, belirlenen konu başlıkları ve sıklıklarına göre tasnif edecek. Her başvuru için bir takip numarası oluşturulacak ve arayan kişiye sesli yanıt sistemi veya operatör tarafından bildirilecek.

ETİKETLER

EPDKçağrı merkezielektrik dağıtım şirketiEnerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıBerat Albayrak

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