Electronica İstanbul'da

Electronica Festival,11 ve 12 Temmuz tarihlerinde benzersiz sahne ve ışık şovlarıyla Parkorman'daki yerini alıyor.



İSTANBUL- FG 93.7 tarafından FIAT Grande Punto ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye'nin ilk dans müziği festivali Electronica Festival İstanbul, ilk 4 senede 62.000 katılımcıyı ağırladı ve beşinci senesinde sürpriz sanatçılar ve görkemli prodüksiyonuyla geliyor.



2008 senesinde 20.000 katılımcı hedefiyle yola çıkan Electronica Festival İstanbul, 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde benzersiz sahne ve ışık şovlarıyla katılımcılara 5. yıl coşkusunu yaşatıyor.



Beşinci senenin DJ headliner’ı ülkemizde ilk performansını verecek olan, dans müziği müzik sahnesinin en büyük efsanelerinden David Guetta! Her daim DJ olmadığını belirten ve canlı performansının ne denli harika olduğuna vurgu yapan dahi prodüktör Trentemöller ise ilk kez canlı performansıyla festivalin ana sahnesinde müzik ziyafeti sunacak.



FG 93.7 dinleyicileri ve tüm müzikseverlerin merakla bekledikleri Electronica Festival İstanbul 2008, Park Orman’ın benzersiz ortamında Fiat Grande Punto, Flexi Card, Redbull, Vespa, Miller ve Molped’in katkılarıyla uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir deneyim vaad ediyor.



Electronica Festival İstanbul 2008, bir ana sahne ve bir dev çadır olmak üzere 2 sahnede gerçekleşiyor. 2 büyük sahneye ek olarak 500 kişilik ‘Silent Disco’ sahnesi de Türkiye’de ilk kez uygulanıyor ve festival katılımcılarına hiç yaşamadıkları bir deneyim sunuyor. Her iki gün de ana sahnedeki performanslarla gündüz saatlerinde başlayacak festival, gece yarısından sonra muhteşem çadır alanında dünyanın en iyi DJ’leriyle sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek.



