Eldivan Belediye Başkanı’nın bir vatandaşı ilçeden kovduğu görüntüler hakkında inceleme başlatıldı

Çankırı Valiliği, Eldivan Belediye Başkanlığı makamında çekilen görüntüyle ve söz konusu haberlerle ilgili İçişleri Bakanlığınca inceleme başlatıldığını duyurdu.

Çankırı'nın Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, eşi ile çektikleri özel görüntüleri sosyal medyaya sızan bir esnafın makam odasında düzenlediği toplantıyla ilçeyi terk etmesini istedi. Toplantıya ilçenin kanaat önderleri de katıldı. Kovulan esnaf, "Ya toplantıya gel ya seni linç edecekler" dendiği için toplantıya katıldım dedi. Kovulma toplantısının görüntüleri çıktı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya üzerinden yayınlanan, Eldivan Belediye Başkanının makamında çekilen görüntülere ilişkin, şu ifadeye yer verildi:

"Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya üzerinden ilimiz Eldivan ilçe Belediye Başkanının bir vatandaşı ilçeden kovduğuyla ilgili yayınlanan video görüntüsü ve haberler hakkında İçişleri Bakanlığımızca araştırma/inceleme başlatılmıştır."

Konunun müfettiş marifetiyle inceleneceği ve sonuç hakkında kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.