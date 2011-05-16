-ELDAR VE NİGAR'A AZERBAYCAN'DA SEVGİ GÖSTERİSİ BAKÜ (A.A) - 16.05.2011 - Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen 56. Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olan Eldar ve Nigar ikilisi Azerbaycan'a geldi. Haydar Aliyev Havaalanı'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yetkililer tarafından karşılanan iki sanatçıya, gazeteciler yoğun ilgi gösterdi. Karşılama komitesinde bulunan Yeni Azerbaycan Partisi üyesi bir grup genç ise iki sanatçıya çiçek takdim etti. 56. Eurovision birincisi olan sanatçıların geleceğini öğrenen binlerce Azeri vatandaşı, erken saatlerde Haydar Aliyev Havaalanı'na gelerek sevgi gösterisinde bulundular. Eldar ve Nigar ikilisini görmek için gelenlerin ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıdıkları görüldü. İkiliyi karşılamaya gelenlerin arasında Azerbaycan'da öğrenim gören Türk öğrencilerin olduğu dikkat çekti. Türk öğrenciler, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Azerbaycan ve Türkiye'yi ayrı görmediklerini ifade ederek, Azerbaycan'ın elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduklarını söylediler. Azerbaycan'ın 2009 yılında eurovision şarkı yarışmasında temsil eden Aysel Teymurzade de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın birinci olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, ''Artık biz galip geldik'' dedi. ''Azerbaycan'ın birinci olmasını bekliyor muydunuz?'' sorusuna Teymurzade, ''Hep bekliyorduk ve onun için biz onlara destek olmaya gittik'' cevabını verdi. Eldar ve Nigar ikilisini desteklemek için Almanya'nın Düsseldorf kentine giden bir Azeri aile ise 56. Eurovision finalinin çok güzel geçtiği belirterek, Avrupa'da yaşayan Türklere kendilerine destek verdikleri için teşekkür etmek istediklerini söylediler.