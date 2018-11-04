Elçin Sangu'nun Lady Diana hayali

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı Çarpışma dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Elçin Sangu, hayalinin Lady Diana'yı canlandırmak olduğunu söyledi.

Çarpışma dizisinde canlandırdığı Zeynep Tunç karakteriyle ekranlara geri dönmeye hazıralanan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı Bölümü mezunu Elçin Sangu, aldığı eğitimin oyunculuk mesleğinin temelini oluşturduğunu söyledi.

BeStyle dergisine kapak olan Sangu, “Operanın müzik ve oyunculuk sergilendiği bir sanat dalı olmasından dolayı aslında teknik olarak zaten oyunculuk yapıyorsun. Tek farkı kamera karşısında olmaması ve canlı performans sergileniyor olması. Konservatuvar okuduğum zamanda, öğrenmek zorunda olduğumuz, şarkı söylemek, enstrüman çalmak, dans etmek, dil öğrenmek şu an yaptığım mesleğin temelini oluşturdu diyebilirim” şeklinde konuştu.

Oyuncu, 21 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Galler Prensesi Lady Diana’yı canlandırmak istediğini söyledi.