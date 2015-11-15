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Elçin Sangu'dan Barış Arduç isyanı

"Yoruldum artık..."

15 Kasım 2015 10:09

Star TV'de yayınlandığı ilk günden bu yana reyting rekorları kıran Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, dizideki partneri Barış Arduç ile sürekli olarak isminin anılmasına tepki gösterdi.

Posta Karnaval'da yer alan habere göre Yunus Özdiken ile birlikte olan Sangu, "Beni yolda kim görse, Barış'ı soruyor. Hayatımdaki kişiye ayıp. Sevgilim olduğunu bile bile dedikodu çıkarıyorlar. Yoruldum artık" diye isyan etti.

En son 600 bin liralık anlaşma ile Derimod'un reklam yüzü olan Barış Arduç da ünlü oyuncu Gupse Özay'la birliktelik yaşıyor.

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