Elçin Sangu: Yolda yürürken karşıma çıksa yolumu değiştireceğim çok ünlü var; inşallah sektörden silinirler

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, televizyon dünyasındaki bazı kişiler hakkında ateş püskürürken, "Yolda yürürken karşıma çıksa yolumu değiştireceğim çok ünlü var. İnşallah sektörden silinirler" dedi.

'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Kurt Seyit ve Şura' ve 'Kiralık Aşk' gibi dizilerde canlandırdığı rollerle tanınan Elçin Sangu, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Sangu, özel ve iş hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Sektörden silinirler inşallah"

Sangu, "Yolda yürürken karşıma çıksa yolumu değiştiririm dediğin ünlü var mı?" sorusuna, "Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. 'Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah. Bu niye böyle paralar kazanıyor' dediğim ünlüler de var" yanıtını verdi.

"Kiralık Aşk'ı iki kez reddettim"

'Kiralık Aşk' dizisiyle kariyerinde büyük çıkış yakalayan oyuncu, "Dizinin başarılı olacağını önceden hissettin mi?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Kiralık Aşk'ı ben iki kez reddettim. Ümmü Burhan (yapımcı) ikna etmeseydi ben şu an yoktum yani, öyle söyleyeyim. Ümmü Hanım bana 'Kızım ne kaybedeceksin? Senin çok çocuksu bir enerjin var. Bunu ekranda kimse görmedi. Nereye kadar dram? Bunu dene en azından. En fazla romantik komedi denemiş olursun’ dedi. Ben öyle girdim o işe."

"Sahte hesabım yok"

Sosyal medyada sahte bir hesabı olmadığını söyleyen Sangu, "Olmayacak birini stalk'larken yanlışlıkla like'layıp ardından like'ı geri çektin mi?" sorusunu ise, "Ben genelde birini stalk'lamıyorum. Böyle sahte bir hesabım da yok. Zaten sayfamı da kendim yönetiyorum" şeklinde yanıtladı.

Çok inatçı olduğunu söyleyen Sangu, bu özelliğinin kendisine zarar verdiğini belirtti. Ünlü oyuncu, "Ben Çerkez'im genimden atamıyorum" dedi.