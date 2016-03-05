Elçin Sangu: Yaşanmışsa yaşanmıştır; bunu bir pişmanlık olarak almamak lazım...

Son dönemin çok konuşulan oyuncularından Kiralık Aşk dizisinin yıldızı Elçin Sangu, Glamour Dergisi’nin mart sayısına kapak oldu. Dergiye verdiği röportajda hakkında bilinmeyenleri anlatan genç oyuncu, “Yaşım ilerledikçe defter ve kalem de biriktirmeye başladım. Yazı yeteneğim yok, olmasını çok isterdim ama. Boş boş duruyor o defterler. Günün birinde bir şeyler yazmayı çok isterim ama. Senaryo yazmak isterim mesela.

Elçin Sangu, ileride bir filmim olsa fena mı olur” diyerek gelecek planları arasında film çekmek olduğunu söyledi.

Röportajında Sangu; “Biraz klişe gelebilir ama bu hayatta yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım. Olmuşsa olmuştur, yaşanmışsa yaşanmıştır. Bunu bir pişmanlık olarak almamak lazım ama geçmişe dönsem, konservatuvarı yeniden okuyup daha iyi bir yerde bırakabilmeyi isterdim” dedi.

Sangu, kendisini karışık kaset jenerasyonunun temsilcilerinden biri olarak tanımlarken “Çok iyi müzik seçerim. Bende sevdiği şarkıyı başa sarıp sarıp tekrar dinleme hastalığı var. Takılıyorum. Sıkılmıyorum bu durumdan da. Sıkılırsam biraz ara veriyorum sonra tekrar dinliyorum” şeklinde konuştu.