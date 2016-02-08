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Elçin Sangu 'Kiralık Aşk'tan ayrılıyor mu?

Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri olarak ismi geçenler arasında Cansu Dere ve Elçin Sangu bulunuyor

08 Şubat 2016 12:10

Kıvanç Tatlıtuğ, iki yıl aradan sonra yeni bir diziyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncunun yeni dizisinde partneri olarak "Kiralık Aşk"ta rol alan Elçin Sangu'yu istediği konuşuluyor.

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre; son olarak “Kurt Seyit ve Şura”da rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, ekrana dönüyor. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, dizide Tatlıtuğ’un partneri olarak ismi geçenler arasında ise Cansu Dere ve Elçin Sangu bulunuyor.

Ünlü oyuncunun tercihinin ise Elçin Sangu olduğu konuşuluyor. “Kiralık Aşk”ta rol alan Sangu’nun Tatlıtuğ’un bağlı olduğu Gaye Sökmen Ajans’a geçmesi de bu iddiaları kuvvetlendiriyor.


Kiralık Aşk'tan ayrılacak mı?


Yeni sezonda ekrana gelecek yeni dizinin senaryosu ise Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat imzası taşıyor. Tatlıtuğ’la birlikte rol almak için sezon sonunda “Kiralık Aşk” dizisinden ayrılacağı da iddia edilen Sangu, verdiği bir röportajda ünlü oyuncuya övgüler yağdırmıştı.

Ünlü oyuncu, “Kurt Seyit ve Şura”da beraber kamera karşısına geçtiği Tatlıtuğ için “Göründüğünün aksine çok iyi ve mütevazı bir insanmış” açıklamasını yapmıştı. 

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