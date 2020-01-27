Elçin Sangu: Kimsenin sandığı gibi parıltılı bir durum yok, biz pahalı ameleleriz

Oyuncu Elçin Sangu, gelecek yıl herhangi bir dizi projesinde yer almayı düşünmediğini söyledi. Sangu, dizi sürelerinin 150 dakika olmasını eleştirerek, "150 dakika iş çekmek istemiyoruz. Ticaret yapıyoruz herkes bilincinde ama 150 dakika çok fazla, kimsenin sandığı gibi pırıltılı bir durum yok. Ben hep diyorum biz pahalı ameleleriz” dedi.

Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre, Sangu kahvaltı yaptığı restorandan ayrıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sangu'nun erkek arkadaşı Yunus Özdiken kendilerini çeken gazetecilere sinirlendi. Gazetecilerin kim olduklarını tanıtmadan fotoğraflarını çekmesine sinirlenen Özdiken'i yatıştıran Sangu, “Bazı arkadaşlarınızın tavrı çok çirkin o yüzden kimsiniz diye soruyoruz. Siz yanlış anladınız özür dilerim kırdıysak. Bazı arkadaşlarınızın kötü tavrı yüzünden o şekilde bir tepki verdi” dedi.

Bu sezon ‘9 Kere Leyla’ filmiyle beyaz perdede yer alacak olan Sangu, bu sene dizilerde yer almayacağını söyledi ve ekledi: "Televizyon bizim istediğimiz şartları sağlayamadığı için, 150 dakika iş çekmek istemiyoruz. Ticaret yapıyoruz herkes bilincinde ama 150 dakika çok fazla, kimsenin sandığı gibi pırıltılı bir durum yok. Ben hep diyorum biz pahalı ameleleriz”