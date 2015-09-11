Elçin Sangu: Benim kanlı bir terör örgütünden yana olduğumu...

Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, son yaşanan terör saldırılarının ardından attığı tweetlerin yanlış anlaşıldığını söyledi. Sangu, "Ne babalar ne de bebekler ölmesin yani 'insanlar ölmesin' istedim. Buna rağmen benim kanlı bir terör örgütünden yana olduğumu iddia edenleri kendi vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" dedi.

Kişişel Instagram hesabından paylaşım yapan Elçin Sangu'nun açıklaması şöyle:

Ülkemizde yaşanan siyasi çekişmeler yüzünden ne küçük kız çocukları, ne sevdiklerinin özlemindeki askerler, ne babalar ne de bebekler ölmesin yani 'insanlar ölmesin' istedim. Silahı ve ölümü savunanların yanında asla olmadım, olmayacağım. Buna rağmen benim kanlı bir terör örgütünden yana olduğumu iddia edenleri kendi vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve kamuoyuna havale ediyorum. Konuyla ilgili olarak bana destek olan her bir cana tek tek teşekkürler

İyi ki varsınız

Elçin Sangu'nun bazı takipçilerinden bazılarının tepkisini çeken tweetleri şöyleydi:

"Ben kimseye ölsün, gebersin diyemem böyle bir şey olamaz! Nefreti hobi olarak yine yazın da ben "ilgilenmiyorum"! İnsanı sev önce."

"Kahrolsun, lanet olsun demediğim için yaftalayanlara selam olsun, yolları açık olsun!"

"Ölümün rengi, ırkı, vay şöylesi ama böylesi olmaz fikirlerinizi savunurken bencilliğinizi, görüşlerinizi bir kenara bırakın da gelin!"