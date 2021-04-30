Elçin Sangu: Aşıyı da bize kilitleyecekler matmazel

Oyuncu Elçin Sangu, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan “Aşıyı da bize kilitleyecekler” eleştirisinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dünkü açıklamalarının ardından bir Twitter kullanıcısının “Acun Ilıcalı’yı ülkeye çağırın, canlı yayın yapıp aşı parası toplayıp bizi aşılatsın. Başka çare kalmadı” şeklindeki ironik paylaşımını alıntılayan gazeteci Makbule Cengiz, “Yemin ederim benzer bir şeyi Haluk Levent yapar diye konuştuk bugün. Yani artık biz kendi aramızda para toplayıp halledeceğiz bari aşıyı getirin bir şekilde, yeter!” diye yazdı. Elçin Sangu ise Cengiz’in paylaşımına eleştirel bir tweetle destek vererek, Cengiz’e, “Aşıyı da bize kilitleyecekler matmazel” yazdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada aşı tedariğinde önümüzdeki 2 ay güçlük yaşanacağını söylemiş ve Sputnik V aşısından 6 ay içerisinde 50 milyon doz almak üzere anlaşma sağlandığını ifade etmişti.

Koca ayrıca, BioNTech aşısının iki dozu arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verildiğini bildirmişti. Açıklamanın ardından BioNTech aşılarının 2’nci dozu için alınan randevular ertelenmişti.