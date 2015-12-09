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Elçi cinayetinde bulunan 4 adet kovan YDG-H üyesinin silahına mı ait?

Tahir Elçi, 28 Kasım günü YDG-H'lilerin polise saldırısı sonrasında çıkan çatışmada hayatını kaybetmişti

09 Aralık 2015 10:58

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi ve iki polisin hayatını kaybettiği saldırıda, polisleri şehit edip, Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu sokağa kaçan iki YDG-H’liden birinin silahına ait olduğu iddia edilen 4 adet kovan bulundu. Milliyet’te yer alan haberde; adının Mahsun Gürkan olduğu öne sürülen YDG-H'linin kaçarken attığı tabancanın sadece iki polisin şehit edilmesinde kullanıldığı belirtildi.

Tahir Elçi, 28 Kasım Cumartesi sabahı, YDG-H'lilerin polise saldırısı sonrasında çıkan çatışmada, hayatını kaybetmişti.

Milliyet’ten Tolga Şardan’ın haberi şöyle:

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin ölümünün ardından yapılan olay yeri incelemesinde, iki polisi şehit ettikten sonra sokak içine kaçan YDG-H’lı Mahsun Gürkan’ın silahına ait olduğu belirlenen dört kovan bulunduğu ortaya çıktı. Gürkan’ın kaçarken attığı tabancanın sadece iki polisin şehit edilmesinde kullanıldığı anlaşıldı. Olay yerinde bulunduğu açıklanan deforme olmuş mermi çekirdeğinin ise sokağın girişinde bulunduğu öğrenildi.

Elçi’nin yaşamını yitirdiği olayın ardından başlatılan kriminal incelemelerde yeni bilgiler ortaya çıktı. Cinayetin hemen ardından sokakta yapılan olay yeri incelemeleri sırasında tespit edilip el konulan deliller arasında mermi kovanları bulundu. Elçi’nin yaşamını yitirdiği noktanın daha ötesinde yapılması gereken delil toplama işlemleri ise Sur’da konuşlu bulunan PKK’lıların açtığı ateş nedeniyle tam olarak yapılamamıştı.

Olay yeri uzmanlarının 83 ayrı delil bulmasına karşın açılan ateş nedeniyle sokağın daha üst bölümündeki 43 delil toplanabilmişti. Bu deliller arasındaki mermi kovanlarının kriminal laboratuardaki incelemelerinde önemli bir tespite ulaşıldı.

 

Mermi sokak başından

 

Sur ilçesinin girişinde polisleri şehit ettikten sonra sokak içine doğru kaçan YDG-H üyesi Mahsun Gürkan’ın silahından 4 kez ateş ettiği belirlendi. Mermi kovanlarının incelenmesinde, Gürkan’ın elindeki “Glock” tabancaya ait 4 kovan bulundu. Elçi’nin de bulunduğu sokağın alt kısmına doğru koşarak saklanacak yer arayan Gürkan’ın aynı anda en az 4 kez tetiği çektiği ve hedef gözetmeksizin atış yaptığı anlaşıldı. Elçi’nin yanındaki polislerden kaçan Gürkan, tabancasının şarjöründeki ters mermi nedeniyle silahın tutukluk yapması sonrasında Glock tabancayı atarak olay yerinden kaçtı.

Bu arada, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın açıklamasına konu olan mermi çekirdeğinin bulunduğu yer göz önünde bulundurulduğunda Elçi’nin ölümüne neden olan mermi çekirdeği olması ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi. Bu çekirdeğin, silahların ateşlenmesi sırasında olay yeri sokağın üst tarafından elde edildiği belirtildi. Emniyet yetkilileri, tek başına çekirdeğin bulunmasının delil olarak önemli sonuç veremeyeceğini belirtirken, çekirdek üzerinde kalan yiv-set izlerinden eldeki silahlarla mukayesesinin yapılması gerektiğini belirtti.

 

Tüp bombası var

 

Emniyet yetkilileri, Dört Ayaklı Minare çevresinde pusu kuran PKK’lı grupların tüp bombası döşediklerine dikkati çekti. Olay yerinde ilk gün yapılmak istenilen inceleme için alınan güvenlik önlemleri sırasında PKK’lıların, tüp bombası patlatması nedeniyle polise ait zırhlı Kobra aracın havaya uçtuğunu belirten yetkililer, PKK gruplarının bölgeden çıkarıldıktan sonra yeniden olay yeri incelemesi yapılabileceğini vurguladı.

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