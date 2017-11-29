Elbistan'da halde karpit patladı: 1 yaralı

Ömer KOÇ/ELBİSTAN Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMNMARAŞ\'ın Elbistan ilçesindeki sebze ve meyve halinde karpit patladı. Bir kişinin yaralandığı patlamada, olayın meydana geldiği iş yerinin cam ve kapıları ile bir kamyonun camı zarar gördü.

Olay, öğleden sonra Elbistan Sebze ve Meyve Hali\'nde Sıtkı Alkaya\'nın iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre hurmaların olgunlaştırılmasında kullanılan karpit gaz sıkışması nedeniyle büyük bir gürültüyle patladı. Olay sırasında iş yerinin önünde bulunan Sıtkı Alkaya hafif yaralandı. Hemen yakında özel hastaneye götürülen Alkaya tedavi altına alındı. Patlama sonrası iş yerinin camları ve kapıları kırılırken, park halindeki bir kamyonunun da camı çatladı.



FOTOĞRAFLI