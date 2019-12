Elbisenin modası geçmez

Bacaklarına güvenenler için mini, uzun boylular için kabarık...Bu sezon her vücut tipine ve her tarza uygun bir elbise modeli var. Mini elbiseler, renkli opak çoraplarla çok yakışıyor. Triko elbiseler ise her vücut tipi için uygun.



Sabah gazetesi bu sezonun elbise kılavuzunu açıkladı. Bohem tarzı kıyafetler, ilkbahar-yaz sezonundan sonra yeni sezonda da çok moda. Desenli bol uzun elbiseler, her yerde karşımıza çıkıyor. Özellikle kürk yeleklerle tamamlandığında çok güzel duran bu elbiseleri yazın sandaletlerle tamamladık ama şimdi düz botlarla giyebilirsiniz. Özellikle yine bohem havasını hissettiren püsküllü bot ya da çizmeler, elbiselerin altına çok yakışıyor.



Vücut ölçüleriniz müsaitse, mini elbisenin boyunda da aşırıya kaçmadığınız sürece mini giymenizde hiçbir sakınca yok. Bacaklarınıza da güveniyorsanız mini elbisenin cazibesini üzerinizde taşıyabilirsiniz. Eğer bacaklarınızı göstermekten çekiniyorsanız, opak çoraplarla giymeyi deneyebilirsiniz. Trapez kesimli, yani aşağıya doğru bollaşan elbiseler, karnınız varsa sizi hamile gibi gösterir. Bu nedenle bu tür modellerden kaçınmalısınız. Yeni sezonda vücuda oturan formlar çok moda. Bu tarz mini elbiseleri büyük aksesuarlarla tamamlayarak da hoş bir görüntü elde etmeniz mümkün. Ayrıca soğuk kış günlerinde elbisenizi diz hizasında botlarla, değişik şallarla ya da örgü atkılarla kullanarak farklılık yaratabilirsiniz. Çok uzun boyluysanız mini elbisenizin boyuna dikkat etmelisiniz. Çok mini duran elbiseleri tayt ya da dar paçalı pantolonlarla giymeyi de deneyebilirsiniz.



Cocoon yani kozayı andıran kabuk formundaki elbiseler ve paltolar yeni sezonda karşımıza çok fazla çıkıyor. Moda olan her şeyi giymek yerine, kendinize yakışanı giymeye çalıştığınız için sizi tebrik ederiz. Bu formdaki elbiseler, mankenlerin üzerinde güzel durabilir ama kalın hatlı ve kısa boylular için maalesef uygun değil. Formu geniş olduğu için giyen kişiyi daha da yuvarlak hatlı yapıyor. Kısa boylular da bu formdaki elbiseler içinde daha da kısa durabiliyor. Eğer ince ve uzunsanız, bu formdaki elbiseleri yüksek ökçelerle rahatlıkla giyebilirsiniz. Ayrıca altına bacaklarınızı ince gösterecek koyu renk opak çoraplar kullanmanızı tavsiye ederiz.



Triko elbiseler kullanışlı olduğu için sıklıkla tercih ediliyor. Aksesuarla da farklı havalara sokulabilen bu elbiseleri, ister spor ister şık olarak kullanabilirsiniz. Triko elbiseler her vücut tipi için uygundur; ancak kendi figürünüze uygun olan doğru modeli seçmelisiniz. Örneğin karın bölgenizde fazlalık varsa, vücudunuzu saran triko elbiselerden kaçınmalısınız. Bunun yanı sıra eğer ince örgülü bir triko elbise giyecekseniz, içinizdeki iç çamaşırına özen göstermelisiniz.



Aksesuarlara gelince; triko elbiseler, sezonun modası renkli opak çoraplarla çok hoş duruyor. Ayrıca düz renk triko elbiseyi sezonun büyük kolyeleriyle de farklılaştırmanız mümkün. Belinize takacağınız bir kemer de elbisenin havasını farklılaştıracaktır. Ancak kemerin belinizde olmasına dikkat edin; basende duran kemerler triko elbiselerle hoş durmuyor. Ayağınıza giyeceğiniz yüksek ökçeler de şık görünmenizi sağlayacak bir diğer aksesuar. Eğer elbisenizle spor bir hava yaratmak istiyorsanız, binici botlarıyla tamamlayabilirsiniz.