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'Elbisem patlayınca hamile olduğumu öğrendim'

Feraye Tanyolaç, Tuğba Erbil'in Star TV'de yayınlanan "Anneyim Ben" programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

27 Mart 2009 02:00

Kaya Çilingiroğlu'ndan Kaya isimli bir oğlu olan Feraye Tanyolaç, Tuğba Erbil'in Star TV'de yayınlanan "Anneyim Ben" programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Hamile kaldığında anneliğe hazır olmadığını ve kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu dile getiren Tanyolaç, "Yılbaşıydı, sanırım bir davete gittik, üstümde de dar bir elbise vardı. Arabaya binerken elbisenin arkası patladı. Sonra regl süresi geçince ben de test yaptım, öğrendim" dedi. Tanyolaç, hamilelik haberini Kaya Çilingiroğlu'nun da büyük şaşkınlıkla karşıladığını belirterek, "Kaya da öğrenince çok şaşırdı. Oturup konuştuk, çocuğu dünyaya getirmeye karar verdik" dedi.

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