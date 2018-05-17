Elbey: İsrail'in katliamını şiddetle kınıyorum

DİYARBAKIR, (DHA) - AK Parti Diyarbakır milletvekili aday adayı Abdullah Elbey, Kudüs’te mazlum Filistin halkına yönelik İsrail’in katliamını şiddetle kınadığını söyledi.

Kudüs meselesi onur meselemizdir diyen Elbey, yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı:

\'\'Mescid-i Aksa\'nın şehri Kudüs, Rabbimizin mübarek kıldığı beldedir. Son bir asırdır zulmün, gözyaşının ve işgalin en şiddetlisinin yaşandığı mübarek şehirdir. Siyonist İsrail\'in işgali altında zulmün hüküm sürdüğü kadim kenttir. Kudüs, tüm Müslümanlar\'ın göz bebeği, namusu, kırmızı çizgisidir. Kudüs konusunda İslam âlemi artık gerçek gücünün farkına varmalı ve yaşanan bu İsrail zulmüne karşı tek yürek olmalıdır. Siyonist terör devleti İsrail’in ABD ve İslam düşmanlarını arkasına alıp, tüm uluslararası hukuku hiçe sayarak, masum ve savunmasız Filistin halkına hedef ayrımı yapmaksızın katliam yapmaktadır. Filistin halkına yönelik yapılan bu kanlı saldırıları şiddetle kınıyorum. Mazlum Filistin halkının şehitlerine şahitlik ederiz ki Kudüs meselesi onur meselemizdir. Bu vesile ile şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralı Filistinli kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.\"

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