DİYARBAKIR, (DHA)- Diyarbakır AK Parti Milletvekili aday adayı Abdullah Elbey, AK Parti il ve ilçe teşkilatı ile bir araya geliyor.

AK Parti Milletvekili Aday Adayı Elbey; Hani, Dicle, Kulp, Lice, Eğil, Kocaköy, Bismil, Çınar, Çermik, Çüngüş, Ergani, Hazro ilçelerinde AK Parti il ve ilçe teşkilatlarını ve esnafları gezmeye devam ediyor. Elbey, gittiği ilçelerde esnaf ve vatandaşlar tarafından da büyük ilgiyle karşılanıyor.

“DİYARBAKIR’IN YAŞAM STANDARTININ YÜKSELMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Diyarbakır’ın yaşam standartlarının daha da yükselmesi için tüm güçleriyle çalışacaklarını söyleyen Elbey, “Bizleri misafirperverliği ile en iyi şekilde karşılayan, gittiğimiz her yerde aynı ilgi ve samimi muhabbet imkanı sunan, ilçe teşkilatlarımıza ve bölge halkımıza, ‘Güçlü Türkiye’ sevdasının bir araya getirdiği yönetim kurulu üyelerine ve vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Diyarbakır’ımızın ve ilçelerinin yaşam standartlarının daha da yükselmesi için elimizden gelen imkanlar ile gece gündüz demeden tüm gücümüzle çalışacağız.

Halkımıza hizmet etmek için çıktığımız bu kutlu yolda bizlere desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlarımızın her daim yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. 27. Dönem milletvekilliği seçimleri Türkiye’nin 2023 vizyonu ve hedefleri için bir dönüm noktası olacaktır. Birlik ve beraberlik için, Güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘ın liderliğinde dava ve hizmet aşkı ile yola çıktık” dedi.

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