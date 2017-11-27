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Elaziz Belediyespor- Osmaniyespor : 1-0

Elaziz Belediyespor- Osmaniyespor : 1-0 ERKAN BAY/ELAZIĞ (DHA)- Stat: Elazığ Atatürk Hakemler: Feridun Daldaş (xx), Ersin İşsever (xx), Hasan Cebeci (xx) ELAZİZ BELEDİYESPOR : Ogün (xx), Abdulsamed (xx) (Dk

27 Kasım 2017 19:53

Elaziz Belediyespor- Osmaniyespor : 1-0

ERKAN BAY/ELAZIĞ (DHA)-

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Feridun Daldaş (xx), Ersin İşsever (xx), Hasan Cebeci (xx)

ELAZİZ BELEDİYESPOR : Ogün (xx), Abdulsamed (xx) (Dk.86 Okan xxx), İsmail (xx), Abdullah ( xx), Volkan ( xx), Nihat (x)  (Dk.60 Emre x), Çağlayan (xx), Fahri  (xx) , Doğancan (xx), Muhammet (xx) (Dk.77 Ekrem  x), Volkan Serim (xx)

OSMANİYESPOR: Ahmet (xx), Kadir (xx), Rıdvan (xx) (Dk.82 Selim x), Emrah (xx), Emre Aktaş (xx) (Dk. 70 Sergen  x), İlyas (xx), Soner (xx), Burak (xx), Bilal (xx), Salih (xx), Tufan (x) (Dk. 58 Süleyman x)

GOL: Dk. 89 Okan  (Elaziz Belediyespor)

SARI KARTLAR: İsmail, Abdulsamed (Elaziz Belediyespor), Burak, Emrah, Salih, İlyas (Osmaniyespor)

MAÇTAN DAKİKALAR:
45\'inci  dakikada gelişen Osmaniyespor atağında Emre Aktaş\'ın karşı karşıya pozisyonda şutu az farkla dışarı çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

76\'ıncı dakikada Volkan Serim, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi çalımlayıp vurmayı denedi ancak açısını kaybedince takımını da bir golden etti. 

77\'inci dakikada, Volkan Serim ile sol kanattan devam atakta bu futbolcunun ceza sahasına yaptığı ortayı iyi takip eden Muhammet\'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı. 

79\'uncu dakikada Osmaniyespor atağında Salih\'in sağ kanattan ortasına Rıdvan kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak dışarı çıktı.

89\'uncu  dakikada gelişen Elaziz Belediyespor atağında Volkan Çekiç\'in sağ kanattan ortasına Okan ayak koydu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Karşılaşmada başka gol olmadı Elaziz Belediyespor ,Osmaniyespor\'u 1-0 mağlup etti.

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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