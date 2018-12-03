T24 LogoT24 Logo
Spor

Elaziz Belediyespor-Düzcespor: 1-1

ERKAN BAY/ ELAZIĞ,(DHA) STAT: Elazığ Atatürk HAKEMLER: Serkan Ergün, Vedat Demir, Şafak Nalbantoğlu ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin - Yunus, Burak, Eren, Enver, Batuhan, Cenk (Dk

03 Aralık 2018 18:53

ERKAN BAY/ ELAZIĞ,(DHA)

STAT: Elazığ Atatürk
HAKEMLER: Serkan Ergün, Vedat Demir, Şafak Nalbantoğlu
ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin - Yunus, Burak, Eren, Enver, Batuhan, Cenk (Dk.90 Muhammet), Mustafa (Dk.19 Ali), Ertuğrul, Ferhat (Dk.79 Furkan), Samet
DÜZCESPOR: Gökhan - Ebu Sıddık,Talha, Sabutay, Alperen (Dk.83 Muhammed), Mehmet, Kemal, Erkan, Tunahan (Dk.69 İsmail), Salih, Atilla
GOLLER: Dk. 49 Ali (Elaziz Belediyespor) - Dk.11 Atilla (Düzcespor)
SARI KARTLAR: Batuhan, Burak, Cenk, Eren (Elaziz Belediyespor) - Talha, Atilla  (Düzcespor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup’un 15\'inci haftasında Elaziz Belediyespor sahasında Düzcespor ile 1-1 berabere kaldı.

11\'inci dakikada sol kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Atilla\'nın kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1.
16\'ncı dakikada Batuhan’ın ortasına Ertuğrul sert vurdu, top savunmaya çarparak kornere çıktı.
49’uncu dakikada Ali ceza sahası dışında ser vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
58\'inci dakikada sol kanattan yapılan ortaya Ertuğrul kafayı vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü.
Mücadele 1-1 sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ERKAN BAY ELAZIĞDHA STAT Elazığ Atatürk HAKEMLER Serkan Ergün Vedat DemirNalbantoğlu ELAZİZ BELEDİYESPOR EnginYunus Burak Eren Enver Batuhan Cenk DkMuhammet Mustafa DkAli Ertuğrul Ferhat DkFurkan Samet DÜZCESPOR GökhanEbu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24