Elaziz Belediyespor - Van Büyükşehir Belediyespor : 1-0

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)-

STAT: Elazığ İl Özel İdare

HAKEMLER: Alpaslan Şen (xxx), Ertan Başdağ (xxx), Kerem Kalkan (xxx)

ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin (xxx) - Osman (xxx), Burak (xxx), Enver (xx), Batuhan (x), Nihat (x), Cenk (x) (Dk. 71 Muhammed x), Ferhat (xx) (Dk. 90 Altan), Ali (xxxx) (Dk. 83 Eren), Ertuğrul (xx), Samet Taş (x)

VAN BBSK: Salih (x), Soner (x), Mutlu (x) (Dk. 70 Çağrı ), Serdar (xx), Mesut (x) (Dk. 46 Sedat x), Uğur (xx), Burçak (x) (Dk. 79 Oktay x), Güney (xx), Umut (xx), Barış (xxx), Yakup (x)

GOL: Dk. 19 Ali (Elaziz Belediyespor)

SARI KARTLAR : Ali, Cenk, Kaan, Engin, Burak, Ertuğrul (Elaziz Belediyespor) - Uğur, Sedat, Çağrı (Van BBSK)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup 16\'ıncı hafta karşılaşmasında Elaziz Belediyespor, sahasında Van Büyükşehir Belediyespor\'u 1-0 mağlup etti.

19’uncu dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına yapılan ortaya Ali ayak koydu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

30’uncu dakikada Cenk’in pasında Ali\'nin attığı şutta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

80’inci dakikada Van BBSK’nın kazandığı penaltı vuruşunda topun başına Uğur geçti. Bu futbolcunun kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Engin, kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Elaziz Belediyespor sahasında Van Büyükşehir Belediyespor\'u 1-0 mağlup etti.

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