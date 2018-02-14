Elaziz Belediyespor - Utaş Uşakspor: 0-0

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

STAT: Elazığ Atatürk

HAKEMLER: Sait Tuzcu (xx), Birtan Yavuz (xx), Ali Kılıç (xx)

ELAZİZ BELEDİYESPOR: Ogün (xx), Abdulsamed (xx), Abdullah (xx), İsmail (xx), Volkan (xx), Nihat (xx), Çağlayan (xx), Fahri (xx), Oğuzhan (xx) (Dk.72 Muhammet Ali x), Doğancan ( xx) (Dk.82 Muhammed x), Volkan Serim (xx)

UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xx), Ahmet (xx), Kerem (xx), Nurettin (xx) (Dk.89 Selçuk x), Şahin (xx), Ekrem (xx) (Dk.90 Murat x), Tayfur (xx), Şemsettin (xx), Levent (xx), Fatih (xx), Halil (xx) (Dk.76 Özgen x)

GOL: Yok

KIRMIZI KART: Yok

SARI KART: Fatih (Utaş Uşakspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta, 22\'inci haftada Elaziz Belediyespor, sahasında karşılaştığı lider Utaş Uşakspor ile golsüz berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10\'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Elaziz Belediyespor atağında Oğuzhan\'ın şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

26\'ncı dakikada sol kanattan Utaş Uşaksporlu Levent\'in ortasını iyi takip eden Nurettin\'in kafa şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

89\'uncu dakikada Elaziz Belediyespor\'un ceza sahası içinde kazandığı en direkt serbest vuruşu kullanan Volkan, meşin yuvarlağı farklı şekilde auta gönderdi.

90\'ıncı dakikada Utaş Uşakspor atağında ceza sahası içinde Ekrem\'in yarım volesini kaleci Ogün, güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Elaziz Belediyespor ile Utaş Uşakspor arasında maç 0-0 sona erdi.

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