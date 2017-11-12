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Spor

Elaziz Belediyespor - Payasspor: 2-0 

Erkan BAY / ELAZIĞ, (DHA) STAT: Atatürk  HAKEMLER: Serhad Ürkmez (xx), Sedat Etik (xx), Efe Kurtuluş (xx) ELAZİZ BELEDİYESPOR: Ogün  (xx), Doğancan  (xx), Furkan (xxx) (Dk

12 Kasım 2017 19:36

Erkan BAY / ELAZIĞ, (DHA)

STAT: Atatürk 
HAKEMLER: Serhad Ürkmez (xx), Sedat Etik (xx), Efe Kurtuluş (xx)
ELAZİZ BELEDİYESPOR: Ogün  (xx), Doğancan  (xx), Furkan (xxx) (Dk. 61 Muhammed x), İsmail  (xx), Volkan  (xx), Çağlayan (xx), Nihat  (xx), Abdullah (xx), Fahri  (xxx)(Dk. 87 Emrah), Muhammet Ali (xxx)(Dk. 79 Batuhan x), Volkan Serim (x)
PAYASPOR: Ahmet  (x), Cuma (xx), Arif  (xx), Gökhan Aydaş (xx), Baran (x )(Dk. 61 Abdulsamet x), Gökhan Öztürk (xx) (Dk. 76 Gökhan Çırak x), Murat (x), Sezer (x) (Dk. 61 Ömer  x), Aykut  (xx), Tevfik (xx), Necmi  (xx) 
GOLLER: Dk. 26 Furkan, Dk. 58 Muhammet (Elaziz Belediyespor) 
KIRMIZI KART: Dk. 45 Murat (Payasspor) 
SARI KARTLAR: Muhammed (Elaziz Belediyespor) - Tevfik, Necmi (Payasspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup 12\'nci hafta maçında Elaziz Belediyespor, Payasspor\'u 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR
6\'ncı dakikada, ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Gökhan\'ın vuruşu az farkla auta gitti.
8\'inci dakikada, Elaziz Belediyespor\'un atağında ceza sahası içinde Fahri gelişine vurdu, ama top auta çıktı.
26\'ncı dakikada, gelişen Elaziz Belediyespor atağında Furkan, arkadaşı ile duvar pası yaparak ceza sahasına girdi vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
58\'inci dakikada, Volkan Serim\'in sol kanattan ortasına Muhammet kafa ile ağlara gönderdi: 2-0.
74\'üncü dakikada, Muhammed\'in sağ çaprazdan şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

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