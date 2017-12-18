Elaziz Belediyespor - Kızılcabölükspor: 3-4

Erkan BAY/ELAZIĞ (DHA)

STAT: Elazığ Atatürk

HAKEMLER: Serkan Önsal (xx), Ramazan Ufuk Avdaş (xx), Burak Celep (xx)

ELAZİZ BELEDİYESPOR: Ogün (xx), Abdulsamed (xx) (Dk.76 Muhammed x), İsmail (xx), Abdullah (xx), Volkan (xx), Nihat Apaydın (x) (D.59 Muhammet Ali xx), Çağlayan (xx), Doğancan (xx) (Dk.76 Ekrem x), Fahri (xx), Okan (xx), Volkan Serim (xxx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx), Fevzi (xx), Özer (x), Ramazan (xx), Ali (x) (Dk.57 İlyas x), Melih (xxx) (Dk.62 Samet x), Tayfun (xx), Alper (xxx), Gökhan (xx), Taygun (xx), Burak (xxx) (Dk.86 Sedat x)

GOLLER: Dk. 32 pen. Volkan Serim, Dk.88 Muhammet Ali, Dk.90 Okan (Elaziz Belediyespor), Dk.6 Melih, Dk.13 Burak, Dk. 45 (KK) İsmail, Dk.72 Alper (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Abdullah, Nihat, Volkan Çekiç, Volkan Serim, Engin, İsmail, Fahri(Elaziz Belediyespor), Gökhan (Kızılcabölükspor)

KIRMIZI KART: Özer (Dk. 53) (Kızılcabölükspor)

TFF 3. Lig 3. Grup 17. hafta mücadelesinde Kızılcabölükspor, deplasmanda Elaziz Belediyespor\'u 4 - 3 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6\'ncı dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta topla birlikte ceza sahasına giren Melih\'in vuruşunda top, kalecinin sağından ağlarla buluştu. 0-1

13\'üncü dakikada yine Kızılcabölükspor\'un geliştirdiği başka bir atakta bu kez Burak kaleciyle karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandırdı. 0-2

32\'nci dakikada ev sahibi ekip Elaziz Belediyespor\'un atağında, Kızılcabölükspor ceza sahası içinde Fevzi\'nin eline çarpan top sonrası orta hakem penaltıya hükmetti. Penaltı vuruşunu kullanan Volkan Serim, farkı 1\'e indirdi. 1-2

45\'inci dakikada, konuk ekip Kızılcabölükspor\'un geliştirdiği atakta, sağ kanattan yapılan ortada topa son olarak Elaziz Belediyesporlu İsmail dokundu ve meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-3

İlk yarı konuk ekibin 1-3 üstünlüğü ile sona erdi.

72\'inci dakikada hızlı gelişen Kızılcabölükspor atağında Alper ceza sahası içinde aşırtma bir vuruşla Elaziz Belediyespor filelerini havalandırdı: 1-4

88\'inci dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan geliştirdiği atakta, ceza sahasına yapılan ortayı iyi takip eden Muhammet Ali\'nin ayağının dışıyla yaptığı şık vuruşta top, ağlarla buluştu: 2-4

90+4\'üncü dakikada yine ev sahibi ekibinin geliştirdiği atakta; ceza sahası içinde oluşan karambolde son olarak topla buluşan Okan Sarı\'nın şık röveşatasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-4

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Elaziz Belediyespor kendi sahasında Kızılcabölükspor\'a 4-3 mağlup oldu.

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