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Spor

Elaziz Belediyespor - Ankara Adliyespor: 2-2

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- STAT: Atatürk HAKEMLER: Egemen Artun (xx), Emre Aslan (xx), Sezgin Şahbaz (xx)  ELAZİZ BELEDİYESPOR: Ogün (xxx)- Furkan (xx) (Dk

04 Şubat 2018 20:14

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)-

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Egemen Artun (xx), Emre Aslan (xx), Sezgin Şahbaz (xx) 
ELAZİZ BELEDİYESPOR: Ogün (xxx)- Furkan (xx) (Dk.87 Abdulsamed x), Abdullah (xx), Altan (xx), İsmail (xx), Emre (xx)(Dk.87 Muhammed Akyıldız), Çağlayan (xx), Doğancan (xxx) (Dk.68 Oğuzhan x), Fahri (xx), Muhammet (xxx), Volkan (xx)
ANKARA ADLİYESPOR: Onurcan (xx)- Cevher (xx), Deniz (xx), Mustafa  (xx), Ali (xxx), Salih (xx), Serkan Şirin (xx), Erol (xx), Gökhan (xx) (Dk.85 Volkan Pala), Okan (xx) (Dk.75 Metin x) , Mehmet (x)(Dk.63 Celal xxx)
SARI KARTLAR: Altan, Emre (Elaziz Belediyespor) - Salih, Okan (Ankara Adliyespor)
GOLLER: Dk. 45 Doğancan, Dk.82 Muhammet (Elaziz Belediyespor) - Dk.22 Ali, Dk.88 Celal (Ankara Adliyespor)
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Elaziz Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Ankara Adliyespor ile 2-2 berabere kaldı.
9\'uncu dakikada Ankara Adliyespor savunmasının uzaklaştıramadığı topa Volkan vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
22\'nci dakikada hızlı gelişen Ankara Adliyespor atağında, Mustafa ceza sahası içinde pasını Ali\'ye bıraktı. Ali\'nin plase vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.
45\'inci dakikada Elaziz Belediyespor atağında, Fahri\'nin ortasını iyi değerlendiren Doğancan\'ın kafa vuruşnu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
82\'nci dakikada Furkan\'ın ceza sahası içinde yerden pasını Muhammet ağlara gönderdi: 2-1.
88\'inci dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topa son olarak dokunan Celal skoru eşitledi. 2-2

(FOTOĞRAFLI) 

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