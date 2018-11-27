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Spor

Elazığspor'un maçlarını oynadığı stadın doğalgaz sayacı söküldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) -  SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor’un maçlarını oynadığı stadyumun doğalgaz sayacı, ödenmeyen borç nedeniyle firma yetkilileri tarafından söküldü

27 Kasım 2018 20:03

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - 

SPOR Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor’un maçlarını oynadığı stadyumun doğalgaz sayacı, ödenmeyen borç nedeniyle firma yetkilileri tarafından söküldü. 
Ödenmeyen borç nedeniyle kesik olan Elazığ Atatürk Stadyumu\'nun doğalgazı, yüklenici firma yetkililerince geçtiğimiz aylarda kesilmişti. Gün içerisinde Elazığ Atatürk Stadyumu’na giden yetkililerin, doğalgaz sayacını da yerinden söküp götürdüğü öğrenildi. Yüklenici firma yetkilileri tarafından \"bakım-onarım\" yapılacağı için doğalgaz sayacının söküldüğü iddia edildi.

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