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Spor

Elazığsporlu futbolcular maça çıkmayacak

8 aydır maaşlarını alamayan futbolcular, bugünkü idmana çıkmadı

16 Nisan 2015 19:32

PTT 1. Lig'de mücadele eden Elazığsporlu futbolcular, 8 aydır para alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. 

8 aydır maaş alamadıklarını, 20 karşılaşmadır maç başında aldıkları ücretlerin ödenmediğini belirten futbolcular, bugünkü idmana da çıkmadı. Futbolcular, ödeme yapılmaması durumunda, bu hafta kendi sahalarında oynayacakları Denizlispor maçına da çıkmayacaklarını belirtti.

Elazığspor'un teknik direktörlüğünü yapan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, düzenlediği basın toplantısında, yaşanan maddi zorluklara rağmen ligde kalacaklarına inandığını söylemişti. Elazığspor'un play-off mücadelelesi kadar küme düşme hattına da uzak olduğunu belirten Özat, "kırmızı kar yağarsa Elazığspor küme düşer" ifadelerini kullamıştı.

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