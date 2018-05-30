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Spor

Elazığspor'da yönetim istifa etti

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)  Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'da 4 gün önce yapılan kongrede başkanlığa seçilen Mehmet Parlakyıldız ve yönetimi istifa etti

30 Mayıs 2018 12:38

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) 

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor\'da 4 gün önce yapılan kongrede başkanlığa seçilen Mehmet Parlakyıldız ve yönetimi istifa etti.
Tetiş Yapi Elazığspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Parlakyıldız tarafından yapılan açıklamada, \"Elazığspor\'umuzun içinde bulunduğu durumun zorluğu sebebiyle iki gün içerisinde acilen oluşturulan 25 kişilik Yönetim Kurulu olarak yaptığımız ilk toplantı sonucunda maalesef birliktelik sağlanamamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun istifa etmesi nedeniyle görev dağılımının yapılamamasından dolayı göreve devam edemeyeceğimizi belirtmek isterim. Elazığspor\'umuzun daha fazla zarar görmemesi ve zaman kaybı yaşamaması için yönetim kurulu olarak istifa ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız\" ifadeleri yer aldı.
 

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