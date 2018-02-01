Elazığspor'da 7 yeni transfer

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

TFF 1\'inci Lig\'de mücadele eden Elazığspor, ara transfer döneminde anlaşmaya vardığı 7 futbolcu ile düzenlediği törende sözleşme imzaladı.

Elazığspor Kulüp Tesisleri\'nde düzenlenen imza törenine Elazığspor 2\'inci Başkanı Karahan Çelik, yönetim kurulu üyeleri ve yeni transferler katıldı. İmza töreninde konuşan Çelik, yeni transferlerin camiaya hayırlı olmasını dileyerek, \"Bu süreçte bizlere destek veren belediye başkanımıza, valimize ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Burada birçok kişinin emeği var. İnşallah çok güçlü bir takıma sahip olacağız ve başarılara imza atacağımızı düşünüyorum\" dedi.

Elazığspor\'un Göztepe\'den renklerine bağladığı sol bek Canberk Dilaver, Teleset Mobilya Akhisarspor\'dan forvet Ioan Hora, Atiker Konyaspor\'dan sağ kanat oyuncusu Halil İbrahim Pekşen, Evkur Yeni Malatyaspor\'dan Murat Akça ve Lamine Diarra ile sezon sonuna kadar, Gençlerbirliği\'nden stoper Orhan Şam ve Gaziantepspor\'dan ön libero Muhammed İldiz\' ile de 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

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