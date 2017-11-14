T24 LogoT24 Logo
Spor

Elazığspor Teknik Direktörü Kalpar: "Oyuncularıma inanıyorum"

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) Elazığspor, TFF 1'nci Lig'in 12'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Grandmedical Manisaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

14 Kasım 2017 19:58

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

Elazığspor, TFF 1\'nci Lig\'in 12\'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Grandmedical Manisaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde yapılan antrenmana milli takımından dönen Elmar Bjarnason ile Yunanistan\'da tedavisine devam edilen Andreas Tatos katılmadı. 
Elazığspor Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından teknik direktör Hüseyin Kalpar, önümüzdeki hafta sonu oynayacakları Grandmedical Manisaspor maçının değerlendirmesini yaptı. Bunun kendisi için ilk maç olacağını belirten Kalpar, \"Manisaspor maçı benim ilk maçım olacak. Biliyorsunuz ki maç kazanmak çok kolay değil. Kaybetmek çok kolay. Çok basit bir hata yaparsınız maçı kaybedersiniz. Kazanmak için çok iyi şeylerin ortaya çıkması lazım. Kazanmanın gereklerini iyi yapmak gerekiyor, doğru koşu yapmak, doğru mücadele etmek gerekiyor. Her şeyden önce kazanmak için çok varyasyon yapmak gerekiyor. Oyuncularıma inanıyorum, güveniyorum\" dedi.
Grandmedical Manisaspor maçından iyi bir skorla dönmek istediklerini ifade eden Kalpar, \"Hiç bir maç kolay olmamıştır. İyi takım, güçlü takım diye ayırt etmemek gerekiyor, herkes herkesi yenebiliyor. Bundan önce yaşanmış bir sürü olaylar var, bunun bilinci içerisindeyiz. Yeter ki biz sahaya benliğimizi doğru yansıtalım\" şeklinde konuştu. 
Cezalı futbolcularının olduğunu anlatan Kalpar, \"Tatos\'un tedavisinin Yunanistan\'da tamamlanıp buraya dönmesi uygun görülmüştü. Elmar aramıza katılacak. Cezalı oyuncularımız var. Ne olursa olsun bizim işte bahane hiçbir zaman işe yaramamıştır. Hiçbir bahanemiz yok ve çıkıp aslanlar gibi, kazanma hüviyetinde bir takım olmamız lazım. En iyisini sahaya yansıtırsın, kazanamayabilirsin. Oyuncularımızı o zaman tebrik ederiz. Kazanmak için o mücadeleyi ortaya koymak gerekir\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHA Elazığspor TFFLigGrandmedical ManisasporTeknikHüseyin KalparElmar BjarnasonYunanistanAndreas TatosTesisleriBununKalparBiliyorsunuzKaybetmekKazanmakKazanmanınHerOyuncularımaBundanYeterElmar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24