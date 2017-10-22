Elazığspor-Samsunspor: 2- 2

ELAZIĞ, (DHA)-

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Engin Erdem (xx), Ahmet Ayaz (xx)

ELAZIĞSPOR: Soner (xx), Adem (xx), Mehmet (xx), Erman (xx), Onur (x), Alpaslan (xxx), Bjarnason (xx),(Dk.90.Murat ?), Berk (xx),(Dk.59 Ahmet x), Tatos (xx),(Dk.53 Kadir x), Sarpong (xx), Mertan (xx)

SAMSUNSPOR: Furkan (xx), Ahmet (xx), Abdulkerim (xx), Hasan (xx), Erkam ( xx), Ufuk (xx), Halil (xxx)(Dk.71 Samaras x), Kenan (xx)(Dk.87 Ercan ?), Çağrı (xx), Chibuike (xx), Ayite (xx)(Dk.46 Göksu x)

GOL: Dk. 26 ve 44 Alparslan (Elazığspor), Dk.34 ve 45 Halil (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Mehmet,Onur, Bjarnason,Alparslan (Elazığspor), Ufuk (Samsunspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

6. Dakikada, Onur\'un sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde Mertan kafayı vurdu .Ancak, kaleci Furkan topun kontrolünü sağladı.

16.Dakikada ,Tatos\'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa Erman kafayı vurdu, ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

26.Dakikada, Sarpong\'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası oluşan karambol de topa son olarak Alparslan dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti.1-0

34.Dakikada, Chibuike\'nin sağ kanattan ortasına ön direkte Halil ayakla dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti.1-1

37.Dakikada, Sarpong ceza sahası dışından sert vurdu,Furkan topu son anda kornere tokatladı.

43.Dakikada, Ayite\'nin pası ile topla buluşan Halil, sol kanattan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Soner topu iki hamle ile kontrol etti.

44.Dakikada ,Tatos\'un sol kanattan kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahası içinde oluşan karambolde son olarak Alparslan rövaşatayla vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti.2-1

45.Dakikada, sol kanattan yapılan ortada Halil düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı.2-2

58.Dakikada, ceza sahası içerisinde topla buluşan Göksu, dönerek vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Soner topu kornere çeldi.

74.Dakikada, Sarpong\'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa Mehmet kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

81.Dakikada, Adem\'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Furkan güçlükle çıkardı.

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