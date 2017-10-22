T24 LogoT24 Logo
Spor

Elazığspor-Samsunspor: 2- 2

ELAZIĞ, (DHA)- STAT: Atatürk HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Engin Erdem (xx), Ahmet Ayaz (xx)  ELAZIĞSPOR: Soner (xx), Adem (xx), Mehmet (xx), Erman (xx), Onur (x), Alpaslan (xxx), Bjarnason (xx),(Dk

22 Ekim 2017 20:43

ELAZIĞ, (DHA)-

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Engin Erdem (xx), Ahmet Ayaz (xx) 

ELAZIĞSPOR: Soner (xx), Adem (xx), Mehmet (xx), Erman (xx), Onur (x), Alpaslan (xxx), Bjarnason (xx),(Dk.90.Murat ?), Berk  (xx),(Dk.59 Ahmet x), Tatos (xx),(Dk.53 Kadir x), Sarpong (xx), Mertan (xx) 

SAMSUNSPOR: Furkan (xx), Ahmet  (xx), Abdulkerim (xx), Hasan (xx), Erkam ( xx), Ufuk (xx), Halil (xxx)(Dk.71 Samaras x), Kenan (xx)(Dk.87 Ercan ?), Çağrı (xx), Chibuike (xx), Ayite (xx)(Dk.46 Göksu x)

GOL: Dk. 26 ve 44 Alparslan (Elazığspor), Dk.34 ve 45 Halil (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Mehmet,Onur, Bjarnason,Alparslan (Elazığspor), Ufuk (Samsunspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

6. Dakikada, Onur\'un sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde Mertan kafayı vurdu .Ancak, kaleci Furkan topun kontrolünü sağladı.

16.Dakikada ,Tatos\'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa  Erman kafayı vurdu, ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

26.Dakikada, Sarpong\'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası oluşan karambol de topa son olarak Alparslan dokundu ve meşin yuvarlak  ağlara gitti.1-0

34.Dakikada, Chibuike\'nin sağ kanattan ortasına ön direkte Halil ayakla dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti.1-1

37.Dakikada, Sarpong ceza sahası dışından sert vurdu,Furkan  topu son anda kornere tokatladı.

43.Dakikada, Ayite\'nin pası ile topla buluşan Halil, sol kanattan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Soner topu iki hamle ile kontrol etti.

44.Dakikada ,Tatos\'un sol kanattan kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahası içinde oluşan karambolde son olarak Alparslan rövaşatayla vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti.2-1

45.Dakikada, sol kanattan yapılan ortada Halil düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı.2-2 

58.Dakikada, ceza sahası içerisinde topla buluşan Göksu, dönerek vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Soner topu kornere çeldi.

74.Dakikada, Sarpong\'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa Mehmet kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

81.Dakikada, Adem\'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Furkan güçlükle çıkardı.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ELAZIĞ DHA STAT Atatürk HAKEMLER Kadir SağlamEngin ErdemAhmet AyazSonerAdemMehmetErmanOnurAlpaslanBjarnasonMuratBerkAhmetTatosKadirSarpongMertanFurkanAbdulkerimHasanErkamUfukHalilSamarasKenanErcan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24