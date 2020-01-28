Elazığspor ligden çekilmek istiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor, 6.8’lik Elazığ depreminin ardından ligden çekilme talebinde bulunacak. Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, artçıların devam ettiğine dikkat çekerek, bu halde maçlara çıkmak istemediklerini söyledi.

Kadrodaki futbolcuların büyük çoğunluğunun Elazığlı olduğunu belirten Öztürk, "Bizim 7-8 oyuncumuz dışarıdan gelmiş, 20’ye yakın oyuncumuz bizim evlatlarımız. Kulüp tesislerimizde yer yer çatlaklar meydana gelmiş durumda.

"Herkes huzursuz"

Biliyorsunuz depremin en çok etki yaptığı yer Sürsürü Mahallesi. Yakın bir konumdayız biz de. Aynı fay üstünde. Tesislerimiz yaklaşık 25-30 yıllık bina. Eski bir bina. Daha önceden bir deprem güçlendirilmesi yapılmamış. Biz geldiğimiz dönemlerde bakım onarımını yaptık. Bizim bu altyapı oyuncularımızın ailelerinin oturduğu mahalleler hasarlı. Çoğu Sürsürü ve Rüstempaşa Mahalleri’nde oturuyor.



Herkes huzursuz. Dışarıdan gelen oyuncularımız da gitmek istiyorlar. Eşleri ve aileleri arıyorlar. 'Gitme Elazığ’a, çık gel' diyorlar. Onları bir yandan frenlemeye çalışıyoruz. Motive etmeye çalışıyoruz. Şu an takımımızdaki oyuncularımız ve teknik heyetimizle beraber yerle bir olmuş durumdayız. Bu halde de biz maçlara çıkmak istemiyoruz” dedi.

"TFF’ye başvuracağız"

Haklarının saklı kalması kaydıyla ligden çekilme talebinde bulunacaklarını söyleyen Başkan Öztürk, “TFF’ye bu konuda başvurumuzu yapacağız. Gerekli belgelerimizi ve dilekçelerimizi sunacağız. Geçmişte Sakarya, Yalova, Darıca’ya bu imkanlar sağlandı. Hakları saklı kalmak şartıyla ligden çekildiler, gelecek sezon yeniden başladılar. Çok ciddi ekonomik destekler aldılar.



Zaten düşme hattında oynuyoruz. Geçen sene stadımız olmadığı için küme düşmüştük. Maçlarımızı il dışında oynamıştık. Biz maçlarımızı evimizde oynamış olsaydık ben o takımı düşürmezdim. Bizim için önemli olan birinci formülün uygulanması” ifadelerini kullandı.