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Spor

Elazığspor Hüseyin Kalpar ile sözleşme imzaladı 

  Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu 1'inci Ligi'nde mücadele eden Elazığspor, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile sezon sonuna kadar anlaştı

10 Kasım 2017 19:25

 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu 1\'inci Ligi\'nde mücadele eden Elazığspor, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Elazığspor Tesisleri\'nde düzenlenen imza törenine Elazığspor Kulüp Başkanı Sedat Karataş ile yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Hüseyin Kalpar katıldı. İmza töreninde konuşan Elazığspor Başkanı Karataş, \"Tüm sporseverlerin yakından tanıdığı bir isimle sözleşme yapmak için bir araya geldik. Hüseyin hocamız kulübümüze yabancı bir isim değil. 1984-85 sezonunda takımımızda forma giymiş bir isim. Bu anlaşmanın sonunun şampiyonluk olacağını düşünüyorum\" dedi.
Sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen teknik direktör Hüseyin Kalpar da, \"İnşallah başarılı oluruz. Ben Elazığ\'a yabancı değilim ama ilk kez hoca olarak buraya geldim. Hedefin ne olduğunu biliyorum. Hedef bir üst lige çıkmak. Bunu yakalayacak potansiyel de var. Elazığspor Süper Lig\'de daha önce de oynayan bir takım. Elazığ halkı da buna layık. İnanmamış olsam burada olmazdım. İnşallah Elazığspor\'a ve Elazığ halkına layık oluruz\" diye konuştu.

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