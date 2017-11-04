Elazığspor-Gaziantepspor: 2-0

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Çağatay Şahan (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)ELAZIĞSPOR: Soner (xx)- Adem (x), Mehmet (xx), Sezgin (xx) (Dk.62 Maranhao xx), Onur (x), Alparslan (xx), Bjarnason (xx), Tom (xx), Sarpong (x) (Dk.69 Berk x), Mertan (xx) (Dk.70 Murat x), Ahmet (xxx)

GAZİANTEPSPOR: Selçuk (xx)- Şenol (xx), Elyasa (xx), Hüseyin (x), Hasan (xx), İlker (xx), Muhammed (xx), Oktay (xx), Müslüm (x) (Dk.78 Erdal x), Harun (xx) (Dk.70 Zeki x), Serhan (x)(Dk.65.Yusuf x)

GOLLER: Dk.72 Maranhao, Dk.90 Ahmet (Elazığspor)

KIRMIZI KART: Dk.63 Mehmet (Elazığspor)

SARI KARTLAR: Soner ,Onur, Adem, (Elazığspor), Serhan, Şenol, Oktay (Gaziantepspor)

Elazığspor sahasında ağırladığı Gaziantepspor\'u ikinci yarı bulduğu gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

29\'uncu dakikada Sarpong’un sol kanattan ortasında, ceza sahasında topla buluşan Tom’un sert şutu savunmadan döndü.

40\'ıncı dakikada Adem’in sağ kanattan yaptığı ortayı iyi takip eden ceza sahasındaki Mehmet\'in kafa şutunda top kaleci Selçuk’ta kaldı.

45\'inci dakikada Bjarnason ceza sahası dışından çektiği sert şut az farkla dışarı çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

72\'nci dakikada Tom’un pasında Maranhao sağ çaprazdan sert vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

90\'ıncı dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Tom’un arapasında topla buluşan Ahmet\'ın şık vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol olmayınca Elazığspor, kendi sahasında Gaziantepspor’u 2-0 mağlup etti.

FOTOĞRAFLI