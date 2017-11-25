Elazığspor-Boluspor: 0-1

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Süleyman Abay (xx), Oğuz Kaan Çalışır (xx), Mehmet Ali Akkor (xx)ELAZIĞSPOR: Soner (xx)- Serkan (x), Mehmet (xx), Erman (xx), Onur (x), Alparslan (xx), Bjarnason (xx) (Dk.83 Sezgin), Tom (xx), Sarpong (x) (Dk.75 Kadir x), Berk (xx) (Dk.58 Mertan x), Ahmet (x)

BOLUSPOR: Gökhan (xx)- Arapi (xx), Alim (xx), Furkan (x), Cengiz ( xx), Guido (xx) (Dk.82 İrfan x), Akabuaze (xx), İshak (xx), Santos (x) (Dk.76 Mustafa x), Sefa (xx) (Dk.89 Pedro x), Poepon (x)

GOLLER: Dk.52 Santos (Boluspor)

KIRMIZI KART: Dk.74 Mehmet (Elazığspor)

SARI KARTLAR: Serkan, Alparslan, Onur, Erman (Elazığspor), Cengiz, Guido, İshak, Poepon (Boluspor)

TFF 1\'inci Lig\'de mücadele eden Elazığspor, sahasında ağırladığı Boluspor\'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekip Boluspor\'a 3 puan getiren golü 52\'nci dakikada Santos kaydetti.

7\'nci dakikada Guido\'nun sol çaprazdan şutunu kaleci Soner kurtardı.

52\'nci dakikada kaleci Gökhan\'ın uzun pasında topla buluşan Sefa, müsait durumdaki Santos\'a pas verdi. Santos\'un sert şutunda top kaleci Soner\'in sağından ağlarla buluştu: 0-1.

54\'üncü dakika Tom\'un serbest vuruşunda topla buluşan Alparslan\'ın sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.

72\'nci dakikada konuk ekip atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Guido\'nun şutunu kaleci Soner son anda önledi.

89\'uncu dakikada yine konuk ekip Boluspor atağında sağ kanat topla hareket eden Cengiz, müsait durumdaki Arapi\'ye pası çıkardı. Arapi\'nin sert şutu defansa çarparak kornere çıktı.

90\'ıncı dakikada ev sahibi ekip Elazığspor\'un beraberlik için yüklendiği atakta Alparslan\'ın pası ile ceza sahasında topla buluşan Sezgin\'in şutu defansa çarparak kornere çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Elazığspor kendi evinde Boluspor\'a 1-0 mağlup oldu.

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