Elazığspor - Sivas Belediyespor: 0-1 

ELAZIĞ, (DHA)

STAT: Elazığ Atatürk

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Vural Gül (xx), Gökhan Barçın (xx)

ELAZIĞSPOR: Sabri (xx), Fatih (xx), Mehmet (xx), Ali (xx), Onur (xx), Berk xx, Kadir (xx), Murat (xx) (Dk.76 Sarpong (x), Kadir Taşoğlu (xx), Eren (xx), (Dk.76 Ahmet (x), Maranhao xx

SİVAS BELEDİYESPOR: Osman (xx), Nuri (xx), Feyyaz (x), (Dk.66 Gürkan (x), Samet (xx) (Dk.87 Eren Görür (x), Ozan (xx) (Dk.90 Ahmet Arı) Fatih (xx), Hüseyin ( xx), Hakan (xx), Seyid Ahmet (xx), Yakup (xx), Sinan (xx)

SARI KARTLAR: Kadir, Onur (Elazığspor), Hakan,Samet (Sivas Belediyespor)

GOL: Dk.76 Sinan (Sivas Belediyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Sivas Belediyespor, deplasmanda Elazığspor\'u 1 - 0 yenerek tur atladı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

20\'inci dakikada sağ kanattan Serkan\'ın ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Maranhao kafayı vurdu, ancak top az farkla auta gitti.

30\'uncu dakikada Sivas Belediyespor atağında sol kanattan kaleye paralel yapılan pasa Hakan, gelişine vurdu; top az farkla dışarı çıktı.

35\'inci dakikada gelişen Elazığspor atağında; ceza alanı içinde Berk, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltıya hükmetti. Penaltı vuruşunu kullanan Murat Kayalı\'nın vuruşunu kaleci Osman kurtardı.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

46\'ıncı dakikada Elazığspor bu kez Berk ile etkili oldu. Berk, çalımlarla ceza sahasına girdi ve pasını Murat\'a çıkardı. Murat\'ın penaltı noktası üzerinden şutunu kaleci Osman son anda kornere tokatladı.

65\'inci dakikada yine Berk seri çalımlarla ceza sahasına girdi ve vuruşunu da yaptı ancak top direkten döndü.

76\'ıncı dakikada konuk ekip kontra atağında Sinan\'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta top ağlara gitti. 0-1

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca maçı konuk ekip Sivas Belediyespor, 1-0 kazandı.

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