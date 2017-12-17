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Elazığspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor:0 -1

ERKAN BAY/ELAZIĞ(DHA) STAD: Atatürk HAKEMLER: Emre Malok (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Kemal Elmas (xx) ELAZIĞSPOR: Soner (x), Serkan (x) (Dk

17 Aralık 2017 18:36

ERKAN BAY/ELAZIĞ(DHA)
STAD: Atatürk
HAKEMLER: Emre Malok (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Kemal Elmas (xx)
ELAZIĞSPOR: Soner (x), Serkan (x) (Dk.80 Adem x), Mehmet (xx), Sezgin (xx), Emre (x), Kadir (xx), Bjarnason (xx), Tom (xx), Sarpong (x) (Dk.75 Berk x), Tatos(xx), Ahmet (x) (Dk.64 Alparslan x)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan (xx), Trtovac (xx), Acka (xx) (Dk.83 Abdulkadir x), Lokman (xx), Hakan Arslan (xx), Taylan (xx), Tolga (xx), Erhan (xx), Burhan (xx), Gökhan (xx) (Dk.90 Mansaly), Mert Nobre (xx) (Dk.90 Younes x)
GOLLER: Dk.17 Erhan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
KIRMIZI KART:Dk. 82 Alparslan (Elazığspor)
SARI KARTLAR: Dk.72 Acka (Büyükşehir Bld.Erzurumspor)
MAÇTAN DAKİKALAR:
1’inci dakikada Erhan’ın sol kanattan ortasına penaltı noktasında Gökhan kafayı vurdu ancak top auta gitti.
6’ıncı dakikada Emre’nin ceza sahası içinde pasında Tom’un şutu kalecide kaldı.
17’inci dakikada Burhan’ın ortasına ceza sahası içinde Erhan kafayı vurdu ve top ağlara gitti.0-1
43’üncü dakikada Tatos’un ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Hakan kurtardı.
İlk yarı 0-1 sona erdi.
63’üncü dakikada hızlı gelişen Erzurumspor atağında Gökhan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi, sert şutu kaleci Soner’de kaldı.
67’inci dakikada Alparslan’ın serbest vuruştan kullandığı  sert şutu kaleci Hakan iki hamlede kontrol etti.
90’ıncı dakikada Tatos’un kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde bulunan Mehmet kafayı vurdu, top direkten döndü.
Karşılaşmada başka gol olmadı, Elazığspor kendi sahasında  Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 1-0 mağlup oldu.

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