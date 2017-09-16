Elazığspor - Balıkesirspor Baltok: 2-2

ELAZIĞ, (DHA)

STAT: Elazığ Atatürk

HAKEMLER: Murat Özcan (xx), Deniz Caner Özaral (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)

ELAZIĞSPOR: Soner (x), Adem Alkaşi (x), Mehmet (xx), Erman (xx), Onur (xx), Bjarnason (xx), Alpaslan (xx), Tatos (xx) (Dk. 79 Murat x), Tom (xx), Sarpong (xx) (Dk. 89 Berk x), Mertan (xx), (Dk. 70 Ahmet Aras)

BALIKESİR BALTOK: Atilla (xx), Cüneyt (x) (Dk. 70 Cumali x), Nizamettin (xx) (Dk. 79 Sedat x), Mehmet (xx) (Dk. 46 Beleck x), Okan (xx), Oğuz (xx), Ottoo (x) , Burak (xx) , Tomislav (xxx), Bülent (xx), Foxi (x)

GOLLER: Dk. 1 Mertan, Dk. 72 Tatos (Elazığspor), Dk. 60 (P) Nizamettin, Dk. 90 Sedat (Balıkesir Baltok)

SARI KARTLAR: Dk. 53 Bjarnason (Elazığspor), Dk. 52 Glumac, Dk. 56 Nizamettin, Dk. 86 Foxi (Balıkesir Baltok)

1\'inci dakikada Elazığspor\'un Sarpong ile sol kanattan geliştirdiği atakta futbolcunun ceza sahasına yaptığı ortayı iyi takip eden Mertan\'ın şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

21\'inci dakikada ev sahibi ekip bu kez Tom ile tehlikeli geldi. Tom\'un, sağ kanattan taşıdığı topla birlikte ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top, az farkla auta gitti.

42\'nci dakikada Balıkesirspor Baltok, sol kanattan Bülent ile tehlikeli geldi. Bülent\'in yaptığı ortada topa ceza sahası içindeki Foxi vurdu, top kaleci Soner\'de kaldı.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

60\'ıncı dakikada Nizamettin\'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisindeki Foxi vurdu, Bjarnason bu topa el ile müdahale edince orta hakem Murat Özcan penaltı noktasını gösterdi. Nizamettin\'in kullandığı penaltı atışında top ağlara gitti: 1-1

72\'nci dakikada, sol kanattan ceza sahasına giren Sarpong, topu Tatos\'a aktardı. Tatos\'un yaptığı sert vuruşta top bir kez daha ağlara gitti: 2-1

90\'ıncı dakikada kullanılan korner atışında, ceza sahası içerisinde bulunan Sedat Şahintürk\'ün kafa şutunda top filelerle buluştu: 2-2

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç 2-2 sona erdi.

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