Elazığlı kadınların ördüğü atkı ve bereler Suriyeli mültecilere ulaştı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Şubesi Kadınlar Komisyonu üyeleri tarafından örülen atkı ve berelerle gıda ve yaşam malzemeleri, Suriye\'nin Azez kentindeki kampta bulunan mültecilere ulaştırıldı.

İHH Elazığ Şubesi Kadınlar Komisyonu üyeleri, Azez kentindeki mülteci kampında kalan Suriyelilerle bir araya geldi. Kadınlar tarafından örülen atkı ve berelerle gıda ve yaşam malzemeleri, kampta kalan mültecilere dağıtıldı. İHH Kilis Şubesi İdari İşler Sorumlusu Samet Ermağan, Türkiye\'nin çeşitli illerinde toplanan gıda ve tekstil malzemeleriyle ilaçların 7 kampta dağıtımının yapıldığını belirtti.

İHH Babüsselam Sorumlusu Hasan Aksoy ise \"Şu an bizler Suriye\'nin kuzey bölgesinde Halep\'teyiz. Burası Türkiye\'ye sınırı olan Fırat Kalkanı bölgesidir. Gördüğünüz bu bölgenin toplam 1 milyona yakın bir nüfusu var. Fırat Kalkanı Harekâtı ardından bu bölge Türkiye tarafından kontrol edilmektedir. Güvenlik, eğitim ve sağlık çalışmaları Türkiye tarafından karşılanmaktadır. Özellikle burada eğitime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır. 500\'den fazla okul, 250 bin öğrenci burada eğitim görüyor. Kamplarda yaşayan kardeşlerimizin günlük sıcak aş dağıtımından tutun da her gün 250 bin adet ekmek ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Bununla beraber temizlik, ilaç ve hijyen konularında da yardımlarınızı günlük, rutin bir şekilde sağlamaktayız. Vakfımızın burada 4 adet anaokulu bulunmakta, okullarımızda eğitimlerimiz devam ediyor. Bunun yanı sıra bir de üniversitemiz var, Uluslararası Şam Üniversitesi. Burada da 1000\'e yakın öğrencimiz öğrenim görüyor\" diye konuştu.



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