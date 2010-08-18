-ELAZIĞLI DEPREMZEDELERE ''BAYRAMDA KONUT'' MÜJDESİ ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - Elazığ'da 8 Martta meydana gelen depremin ardından yapılan afet konutlarından 700'ü Ramazan bayramında hak sahiplerine teslim edilecek. Kasım ayı içinde bin 300 ev daha sahiplerine kavuşacak. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Ersoy, Elazığ'da 8 Marttaki depremden sonra afetzede olarak kabul edilen ve ev alma hakkına sahip 3 bin 1 kişinin olduğunu söyledi. Bu kişilerden 2 bin 499'unun afetzedeliğinin kesinleştiğini, bunlardan bin 30'unun konutlarının TOKİ, geri kalan yaklaşık bin 500 konutun ise Elazığ Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapıldığını bildiren Ersoy, ''TOKİ'nin yapacağı bu konutlardan yaklaşık 700 konutun, Sayın Başbakanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda, Ramazan Bayramına ya da bayram sonrasına yetiştirilmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz'' dedi. Hukuki süreçlerden ötürü hak sahiplerine teslim edilemese bile 700 hak sahibine ait konutun Ramazan Bayramında biteceğini anlatan Ersoy, TOKİ'nin bu dönemde bölgede yaklaşık bin 700 konutun inşasını tamamlayacağını söyledi. Konutların tamamının afet konutu olmayıp aralarında TOKİ'nin satış amaçlı yaptığı konutların da yer aldığını belirten Ersoy, şunları söyledi: ''Sayın Başbakanımız talimatı verdikten sonra biz, hukuki prosedürün tamamlanmasını beklemeden derhal toplu konut yapılabilecek alanlarda TOKİ ile iş birliği yaptık ve TOKİ konut üretmeye başladı. Böylece biz, daha afetzedelerin tespitleri devam ederken, henüz nerede yerleşecekleri bile belli değilken TOKİ ile konut üretmeye başladık ki vatandaşlarımızdan en azından hukuki sorunlarını çözebilenler, en azından bize ev yapılabilecek yer gösteren vatandaşlarımızın hiçbiri kışı dışarıda geçirmesin istedik.'' Elazığ Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan konutların da önemli bir kısmının bu yılın kasım ayında hak sahiplerine teslim edilmesini planladıklarını kaydeden Ersoy, ''Bu, belki Türkiye'nin afet tarihinde bir ilk olarak tarihe geçecek bir uygulamadır. Afetin olduğu yıl içinde vatandaşlarımızdan yaklaşık 2 binine konutunu teslim etmiş olacağız'' diye konuştu. İhalesini yapamadıkları konutlarla ilgili sorunun ise kendilerinden kaynaklanmadığını ifade eden Ersoy, bu konutların başka hukuki ihtilaflar içerdiğini söyledi. Ersoy, hukuki ihtilaflarını çözmüş ve kendilerine afet konutu yapılabilecek bir yer gösterebilen bütün afetzedelere bu yıl içinde konutlarını teslim edeceklerini bildirdi. Hukuki ihtilaflar nedeniyle evinin ihalesi yapılamayan ve köyünde de kalacak yeri olmayan vatandaşlara valilik tarafından kira yardımı yapılacağını duyuran Ersoy, böylece bu kişilerin konutları tamamlanana kadar Kovancılar ilçe merkezinde yerleşmelerine yardımcı olacaklarını sözlerine ekledi.