Elazığ'ın ismi 'Elaziz' mi olacak?

AKP Elazığ Milletvekili ve MKYK üyesi Şuay Alpay ve Zülfü Demirbağ, Elazığ'ın isminin 'Elaziz' olarak değiştirilmesi için Meclis'e teklif sunacaklarını açıkladı.

Haber 7'ye konuşan AKP 'li Alpay şu açıklamalarda bulundu:

"Daha önceki yasama yılında da bu yönde teklifim olmuştu. O zaman grup başkanvekilimiz Nurettin Canikli, bu konuyu gündeme almak için şuan zeminin hazır olmadığını söylemişti. Hatta ben sadece Elazığ’ın adının Elaziz olması için değil Diyarbakır’ın Diyarbekir, Tunceli’nin de Dersim olarak isimlerinin değiştirilmesi teklifini sunmuştum. Ancak şuan siyasi zemin bunun için canlı. Hiçbir karşılığı ve anlamı olmayan şehir isimlerini hemşerilerimiz de kabullenmiyor. Diğer vekil arkadaşlarımızla bu konuda tekrardan bir teklif sunacağız."

‘Geç bile kalındı…'

"Zaten bilinçli bir şekilde Elaziz ismi Başbakanımızın da söylediği gibi değiştirildi ve Elazığ yapıldı. Günümüzde de hemşehrilerimizin büyük bir bölümü memleketlerini Elaziz olarak tanıtırlar" diye konuşan Demirbağ da, "Konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a da iletileceğini, bu konuda geç bile kalındığını" söyledi.