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Yaşam

Elazığ'ın 4 ilçesinde 1 yıl süreyle özel güvenlik bölgesi ilanı

Elazığ'ın 4 ilçesinde 15 yer bir yıl süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edildi

29 Ocak 2018 20:23

Elazığ'ın 4 ilçesinde 15 yer bir yıl süreyle geçici güvenlik bölgesi ilan edildi. Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır" denildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, “Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 15 Kasım 2017 - 15 Kasım 2018 tarihleri arasında Bakanlar Kurulunun 20.11.2017 tarihli 2017/11025 sayılı kararı ile 1 yıl süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin Alacakaya ilçesinde Gortil, Herbite Yaylaları bölgesi, Arıcak ilçesinde Görese 1, 2 bölgesi, Karakoçan ilçesinde Gazdağı, Karaboğa Dağları hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar’ın batısı, Pilavtepe, Koçyiğitler köyünün batısı, Başak Yaylası, Velikan’ın doğusu, Çatılı bölgesi, Palu ilçesinde ise Akdağ, Haydar, Deştibotan Yaylaları bölgelerinin olduğu bildirildi.

 

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