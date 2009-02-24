Elazığ’dan rüşvet bant kayıtları geldi mi?

MHP Meclis Grup Başkanvekili Oktay Vural, Elazığ’da AKP’li bir belediye başkanından rüşvet istendiğine ilişkin bant kayıtlarının Başbakan Tayyip Erdoğan’a ulaştırıldığını, AKP Genel Başkan yardımcılarının ise "seçimden sonra üzerine gideriz" dedikleri iddiasını ortaya attı.



Vural, "Sayın Başbakan suç ihbarını acaba savcılığa ilettiniz mi, çamurun üzerine niye oturuyorsunuz?" diye sordu. Vural, Erdoğan’ı kastederek, ’Hortumları kestik’ diyenlerin, nasıl ’boru hattı’ döşediklerini bilgi ve belgeleriyle ortaya koyuyoruz" dedi.



Vural, basın toplantısında dile getirdiği iddialarına ilişkin dün Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde önce yazılı-görsel medyada yer alan iddiaları anımsattı:



"AKP Elazığ teşkilatı, Karakoçan İlçe Başkanı emekli imam Mehmet Emin Aşam’ın, ilçede AKP’nin belediye başkan adayı gösterdiği halen Belediye Başkanı olan Nurettin Arslan’dan 50 bin TL rüşvet istediği iddiaları üzerine karıştı. İddiaya göre, Aşam, Arslan’dan ’Seni belediye başkan adayı yapacağız. Bunun için 50 bin TL vereceksin’ diyerek rüşvet istedi. Arslan, rüşvet konuşmasını kayıt altına alarak, AKP Elazığ Milletvekiline (Fevzi İşbaşaran) ulaştırdı. Milletvekili ise kaydı Başbakan Erdoğan’a dinletti.’



50 bin istedi 30 bine kadar düştü



Medyada yer alan habere göre Sayın Milletvekili şu hususları ifade etti: ’Karakoçan Belediye Başkan adayımız, kendisinden ilçe başkanımızın 50 bin TL rüşvet istediğini bana söyledi. Bir gün sonra şahitler huzurunda oturup, 30 bin TL’ye kadar fiyatı düşürdü. Bana söylendiğinde ben de Genel Başkan yardımcılarımız Hüseyin Tanrıverdi ve Necati Çetinkaya’ya duruma anlattım. Şu an karışma seçimden sonra ihraç ederiz dediler. Bu para verilmeyince benim partimin ilçe başkanı DTP’lilerle ev ev gezmeye başladı. 100 tane mükerrer seçmen kaydetti. Bunu polis de biliyor.’



Vural, soru önergesinde Erdoğan’a şunları sordu: Sayın Başbakana iletildiği ifade edilen ses kaydı hakkında ne tür bir işlem yapıldı? Cumhuriyet Savcılığına iletildi mi? ’Rüşvet konusuna seçimden sonra bakarız ifadesi’ ile olayın üstünü örtenler hakkında bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz?"



Alçak bir adamsın



AKP milletvekili ile ilçe başkanı arasında geçtiği iddia edilen bir konuşmanın kaydı ise şöyle:



AKP milletvekili Fevzi İşbaşaran: Ses kaydını başbakan dinledi, ikiyüzlü alçak bir adamsın.



AKP İlçe Başkanı Mehmet Emin Aşam: Yani ben iyi bir insanım demiyorum ben. Yetki var elinizde, yani görevden alsanız daha iyi olmaz mı?



İşbaşaran: Bir imamın rüşvet istediğini Başbakan dinledi. Senden utanıyorum.



Aşam: Öyle bir şey varsa Başbakan beni partiden atsın yani. Parti benim babamın malı değil.



İşbaşaran: Geliyorum Elazığ’a, Karakoçan’a. Asker de seni biliyor artık. Ulan ölü yıkayıcısı i.. imam. 50 rüşvet istiyorsun 30’a iniyorsun. İstifa et.