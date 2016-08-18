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Elazığ'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildi

Yasak kararının Başbakanlığın talebi üzerine alındığı belirtildi

18 Ağustos 2016 14:32

Elazığ'daki saldırıyla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Başbakanlığın yazısıyla, saldırıya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

RTÜK’ün yayın yasağına ilişkin yazısı şöyle:

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 7 nci maddesinde “Milli Güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda” geçici yayın yasağı getirilebileceği öngörülmektedir.

18 Ağustos 2016 tarihinde Elazığ  İlinde meydana gelen patlamanın da anılan hüküm çerçevesinde olduğu değerlendirildiğinden, söz konusu olayla ilgili olarak Başbakanlığın 18.08.2016 tarih ve 02673 sayılı yazısı ile geçici yayın yasağı getirilmesi uygun görülmüştür.

Medya hizmet sağlayıcıları anılan patlamaya ilişkin olarak yapılacak yayınlarda 6112 sayılı Kanun’da ve diğer Kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uyulması, toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınılması ve bu çerçevede;

 Yayın yasağı;

-Patlamaya ilişkin olarak, patlama anı, patlama sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa patlama sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara,

-Olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilere, bu kişilerin bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve benzeri diğer hususlara,

Yayınlarda kesinlikle yer verilmemesini içermektedir.

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