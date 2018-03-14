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15 Temmuz Darbe Girişimi

Elazığ'daki 'FETÖ' soruşturmasında 29 tutuklama

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 49 kişiden 20'si ise adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı

14 Mart 2018 22:55

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 49 kişiden 29’u  tutuklandı. 20 şüpheli ise adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı. 

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'FETÖ' silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 'FETÖ' ile bağlantısı olduğu nedeniyle kapatılan okul ve dershanelerde çalışan 49 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Elazığ merkezli yapılan soruşturmada Siirt, Zonguldak, Adıyaman, Aydın, Çanakkale, Adana, Diyarbakır, Antalya, Malatya, Mersin, Kahramanmaraş, İstanbul, Ordu, Aksaray, Şanlıurfa, Osmaniye, Çorum, Sinop ve Van'da iki farklı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 49 kişi  gözaltına alınırken, evlerinde ve bulundukları yerlerde arama yapıldı.

29 kişi tutuklandı

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan 49 şüpheli bugün Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarıldı. Savcılıkta savunmaları alınan 49 kişi, daha sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'nde yeniden sorgulanan şüphelilerden 29’u 'Silahlı terör örgüt üyeliği' iddiasıyla tutuklanırken, 20 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcılarının yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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