-ELAZIĞ'DAKİ DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI YOK ELAZIĞ (A.A) - 03.02.2011 - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi. Saat 17.27'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde depremin ardından ilçede can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi. Öte yandan deprem nedeniyle panikle evlerinden çıkanlar olduğu, bu kişilerin tekrar evlerine döndükleri kaydedildi. Bu arada 17.27'deki depremin ardından 17.31'de merkez üssü Sivrice olan 2.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.