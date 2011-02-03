T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ELAZIĞ'DAKİ DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI YOK ELAZIĞ (A.A)

03 Şubat 2011 20:43

-ELAZIĞ'DAKİ DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI YOK ELAZIĞ (A.A) - 03.02.2011 - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi. Saat 17.27'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde depremin ardından ilçede can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi. Öte yandan deprem nedeniyle panikle evlerinden çıkanlar olduğu, bu kişilerin tekrar evlerine döndükleri kaydedildi. Bu arada 17.27'deki depremin ardından 17.31'de merkez üssü Sivrice olan 2.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24