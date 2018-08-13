Elazığ'da yoğun bakımda doktora saldırıya soruşturma

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, kalp krizi sonucu ölen Şahin Yılmaz\'ın (64) yakınlarının, Fırat Üniversitesi Hastanesi\'nin yoğun bakım ünitesinin kapısını kırarak doktor ve personele saldırısıyla ilgili, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

\"11/08/2018 Cuma günü Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde hasta yakını ile hastanede görevli doktorlar arasında meydana gelen ve yazılı-görsel basında da Elazığ\'da \'doktor ve hastane personeline saldırı\' başlıklarıyla yer alan olay ile ilgili olarak \'kamu malına zarar verme, kamu görevlisine hakaret ve tehdit\' suçlarından adli soruşturma başlatılmış olup, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın 2018/14668 sayılı dosyası üzerinden soruşturmaya devam edilmektedir.\"

KAPIYI KIRIP SALDIRDILAR

Geçen Cumartesi sabah saat 06.00 sıralarında kalp krizi geçiren Şahin Yılmaz, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı. Yılmaz, ilk müdahalenin ardından Kardiyoloji Koroner Yoğun Bakım Ünitesi\'ne alındı. Saat 09.00 sıralarında tekrar kalp krizi geçiren hastaya, Araştırma Görevlisi Dr. İsmail Polat ile sağlık personeli müdahale etti. Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Hasta yakınlarına Dr. İsmail Polat, Şahin Yılmaz\'ın hayatını kaybettiği haberini verdi. Sinir krizi geçiren Yılmaz\'ın yakınları, yoğun bakım kapısını kırarak içeri girip doktor ve personele saldırdı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.



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