T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elazığ'da yıldırım düşen cami minaresi yıkıldı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Maden ilçesi Tekevler köyü Dilekkaya mezrasında bulunan caminin minaresi, yıldırım düşmesi sonucu yıkıldı

21 Kasım 2017 19:32

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'ın Maden ilçesi Tekevler köyü Dilekkaya mezrasında bulunan caminin minaresi, yıldırım düşmesi sonucu yıkıldı.
Maden ilçesi Tekevler köyü Dilekkaya mezrasında bulunan caminin minaresine gece saat 00.15 sıralarında yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu minare büyük bir gürültü ile yıkıldı. Köylülerin haber vermesi üzerine AFAD ve jandarma ekipleri mezraya sevk edildi. Yapılan incelemede, caminin minaresi ve içinin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirlendi.
Tekevler Köyü Muhtarı Ahmet Düz, gece gök gürültüsü ve sonrasında patlama ile sarsıldıklarını belirterek, \"Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Camimizin minaresi tamamen yıkıldı. Cami tesisatı yanmış, çatının da büyük bir kısmı yıkılmış. Olaydan sonra il afet ekipleri gerekli raporları hazırlıyor. Bizler de hazırlanan raporu il müftülüğüne vereceğiz. Kaymakamlığımız da gerekli çalışmaları başlattı\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHA ELAZIĞ MadenTekevlerDilekkayaMadenYıldırımKöylülerinAFADYapılanTekevler Köyü Muhtarı Ahmet DüzCamimizinCamiOlaydanBizlerKaymakamlığımızFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24