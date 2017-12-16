Elazığ'da üniversiteli Havva'nın cesedi, baraj gölünde bulundu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da geçen 1 Aralık\'tan beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Havva Deringöl\'ün cansız bedeni, Karakaya Baraj Gölü\'nde 50 metre derinlikte bulundu.

Fırat Üniversitesi Kovancılar Meslek Yüksekokulu 2\'nci sınıf öğrencisi Havva Deringöl, 1 Aralık Cuma günü Elazığ\'dan Malatya\'ya giderken, yol üzerindeki Kömürhan Köprüsü\'nde minibüsten indi ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Genç kızın ailesinin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçlerince arama çalışması başlatıldı. 5 Aralık\'ta Karakaya Barajı\'nda, Deringöl\'e ait olan kimlik ve cüzdanın bulunması üzerine çalışmalar burada yoğunlaştırıldı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği\'ne bağlı dalgıç polisler, Kömürhan Köprüsü\'nün çevresine dalış yaptı ama bir sonuç alınamadı. Genç kızı arama çalışmalarına, 13 Aralık\'ta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı 15 kişilik Su Altı Arama Kurtarma Timi de katıldı.

Timde görevli 14 birinci sınıf dalgıç ve bir dalış tabibi, Karakaya Baraj gölü üzerindeki Kömürhan Köprüsü\'nün çevresinde su altı tespit cihazı ROV ile arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda, bugün, Havva Deringöl\'ün cansız bedeni gölde yaklaşık 50 metre derinlikte bulundu. Deringöl\'ün cesedi, sudan çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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